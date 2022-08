Croazia, si ribalta pullman polacco: almeno 11 morti e 25 feriti gravi. È uno degli incidenti più gravi della storia recente

Gravissimo incidente su un'autostrada a nord di Zagabria, in Croazia, dove un pullman si è ribaltato stamattina provocando almeno 11 morti. Lo riferiscono i portali di informazione croati, ma per ora il nuovo dato non è stato confermato da fonti ufficiali. I feriti gravi sarebbero 25, mentre altri nove passeggeri avrebbero riportato ferite lievi. Si tratta di uno dei più gravi incidenti stradali nella recente storia della Croazia.

Croazia, l'incidente stamattina a Zagabria

L'incidente è avvenuto stamane alle 5.40 a 50km a nord di Zagabria, in Croazia, sull'autostrada Budapest-Fiume. Secondo i media locali, il bilancio delle vittime potrebbe crescere ancora. Il pullman, con a bordo una cinquantina di passeggeri - che probabilmente era diretto verso la costa adriatica croata - uscito fuori strada e si è ribaltato. Non si conoscono ancora le cause dell'incidente.