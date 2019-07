Uomo dà fuoco nello studio dei manga a Kyoto: almeno venti morti

Almeno venti persone sono morte e una trentina ferite in un incendio scoppiato in uno studio di animazione di Kyoto. Un uomo sui 40 anni è stato arrestato perchè sospettato di averlo provocato intenzionalmente. Aveva fatto irruzione nell'edificio e sparso del liquido infiammabile per innescare le fiamme.una importante casa di produzione di 'anime' giapponesi. I soccorritori hanno allestito una tenda fuori dall'edificio per fornire assistenza ed accogliere le persone presenti al momento dell'incendio, una settantina in tutto, uscite in un fuggi fuggi generale.