Scoppia un incendio in un reparto di terapia intensiva Covid: due morti

Incendio e tragedia nel reparto Covid di un ospedale: per via di un rogo scoppiato all'interno della struttura, due persone sono morte. Accade nel sud della Russia, in un ospedale della città di Astrakhan: le vittime hanno perso la vita a causa di un incendio scoppiato in un reparto di terapia intensiva per pazienti Covid. Lo riporta l'agenzia Tass, citando fonti dei servizi d'emergenza.

