Pullman con 52 ultras del Genoa a fuoco, paura per l'incendio in autostrada

Attimi di puro terrore per i tifosi del Genoa e non solo. Il pullman degli ultras, che percorreva la A7 in direzione Milano ha preso fuoco poco prima di Ronco Scrivia, al chilometro 109 in galleria. L'incendio è divampato nella parte posteriore dove alloggia il motore.

Paura per i tifosi

L'autista ha immediatamente iniziato le operazioni di evacuazione, che sono state poi coadiuvate dai vigili del fuoco di Busalla, giunti sul posto. Messe in sicurezza le 52 persone a bordo, si è provveduto a spegnere le fiamme. L'autostrada è rimasta chiusa al traffico il tempo necessario alle operazioni. Non si registrano feriti o intossicati. Il pullman si stava dirigendo a Parma per la partita di campionato di serie B.