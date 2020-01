Pescara, incendio devasta fabbrica di plastiche: allarme per l'alta nube nera. Il sindaco: «Chiudete le finestre»

Ultimo aggiornamento: 12:53

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un incendio alla Isolbit , questa notte, ha sprigionano una impressionante nube nera. L'incendio di vaste proporzioni è nella zona industriale di Villanova di Cepagatti, a Pescara . L'alta colonna di fumo nero è visibile dall’asse attrezzato Chieti-Pescara.Dovrebbe trattarsi di materiali plastici che hanno preso fuoco all’interno dello stabilimento della Isolbit, ditta che si occupa di stoccaggio di rifiuti edili.La fabbrica è in via Pignatelli, a Villanova. Il sindaco ha emesso un’ordinanza che invita a tenere finestre chiuse e a non consumare ortaggi. Non si esclude il dolo. Sul posto stanno lavorando i vigili del fuoco.