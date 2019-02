Esplosione e incendio a Lione, morti donna e bimbo: altre 4 persone ferite

#explosion devastó la panadería ubicada en la ruta 123 de #Vienne para #Lyon en Francia. El fuego se extendió. La alerta se dio alrededor de las 20:30. El fuego está bajo control. Murieron una mujer y un niño, 4 personas heridas. pic.twitter.com/Pjdprp7odk — Esteban Trapiello (@TrapieLLo) 9 febbraio 2019

Grave incidente in serata a Lione dove, secondo una prima ricostruzione, una panetteria al piano terra di un edificio è esplosa in seguito a un incendio. Una donna e un bambino sono morti nella città francese. Lo riferiscono i media locali, secondo i quali le cause non sono ancora state appurate. Altre quattro persone sono rimaste ferite.