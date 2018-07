Scoppia un tremendo rogo in casa: la badante porta in salvo il disabile

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MESTRE - La notte scorsa, poco dopo l'una e mezza, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Monte Bianco a Favaro Veneto per l’incendio divampato all’interno di una cucina. La badante che si trovava all'interno dell’abitazione con un disabile è riuscita a portare in salvo se stessa e anche il suo assistito.I pompieri accorsi da Mestre con due mezzi hanno spento l’incendio che ha completamente distrutto la cucina dell’abitazione al primo piano dello stabile. Danni da fumo all’intero alloggio. Sul posto il personale sanitario del 118 per l’assistenza al disabile. Le cause dell’incendio sono al vaglio della squadra. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa due ore.