Pericolo diossina: grosso incendio in azienda di smaltimento rifiuti

PIOVE DI SACCO - Un incendio di vaste proporzioni si è sprigionato poco dopo le 19 alla ditta si smaltimento rifiuti De Zuani di via Palladio a Vigorovea di Sant'Angelo di Piove di Sacco. Sul posto quattro mezzi dei vigili del fuoco che hanno provveduto a transennare l'area per poter operare in tutta sicurezza. Tra le prime ipotesi quella dell'autocombustione di uno dei rifiuti accatastati nella ditta. Sul posto, chiamati dal sindaco Mariano Salmaso, i tecnici dell'Arpav per effettuare campionamenti e scongiurare il pericolo diossina.

