Incendio minaccia la casa del Gf vip, Cinecittà a fuoco: colonna di fumo visibile in mezza Roma. Devastate le scenografie di Sorrentino

ROMA - Incendio a Cinecittà, ancora fiamme su Roma. Il fumo, visibile anche da lunga distanza, sta devastando gli studi del cinema di Roma. In pericolo le scenografie di Young Pope e Jerusalem che starebbero andando distrutte. Il fuoco sta per raggiungere anche gli studi del Grande Fratello. Sono in arrivo i pompieri per spegnere l'incendio dopo un primo intervento con gli idranti.

Young Pope

«Ho visto cadere giù la parte di scenografie ideate da Tonino Zera per il film di Michele Placido “L’ombra di Caravaggio” e “Young Pope” di Paolo Sorrentino. È un pezzo di cuore che se ne va». Tiziana, scenografa di ASC, è sul posto a Cinecittà e descrive così l’incendio che tre squadre del comando provinciale dei vigili del fuoco hanno iniziato a spegnere.

Le cause

«Ero negli uffici della Casa del Grande Fratello dove sto lavorando quando, verso le 15/15.30 mi hanno avvisato di spostare le automobili che sono parcheggiate qui sotto» prosegue la professionista. «Non è ancora chiaro cosa sia stato ad accendere la miccia, stiamo cercando di capire da dove sia partito: si sentivano e si sentono diverse esplosioni. C'è molto caldo e vento, magari sarà stato un corto circuito o una sigaretta, ma non credo sia doloso. Davanti a me c’è una distruzione totale».