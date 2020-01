Scoppia un incendio in una casa di riposo: due morti, quattro feriti salvati dai vigili del fuoco

CASERTA - Incendio in una casa di riposo. Due persone sono morte in una casa di riposo di Carinola (Caserta) a causa di un incendio sviluppatosi in uno dei locali. Altre quattro persone sono state salvate dai vigili del fuoco, intervenuti sul posto con tre squadre provenienti dal comando di Caserta e dai distaccamenti di Teano e Mondragone. I restanti ospiti erano stati già messi in salvo prima dell'arrivo dei soccorsi. Dai primi accertamenti realizzati dai vigili del fuoco, sembra che il rogo sia partito da un locale usato come lavanderia.

L'incendio è divampato poco prima delle 14. La struttura si trova nel centro del paese del Casertano ed ospita 28 persone, provenienti da diversi comuni della Campania. Gli ospiti non sono tutti anziani. Una volta visto il fumo che si sprigionava dall'ultimo piano della struttura alcune persone, insieme ai carabinieri del posto, si sono immediatamente attivate per domare le fiamme. Ora saranno i vigili del fuoco e i militari della compagnia di Mondragone ad accertare le cause dell'incendio.

