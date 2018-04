Incendio al campo nomadi, rogo misterioso distrugge due roulotte

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MESTRE - Questa notte verso l'una i vigili del fuoco sono intervenuti in via del Granoturco anella città metropolitana di Venezia per l’incendio di due roulotte al: nessuno è rimasto ferito.I pompieri accorsi con due squadre hanno spento il rogo che ha completamente bruciato le due roulotte, evitando l’estensione delle fiamme a delle attigue. Le cause dell’incendio sono al vaglio dei vigili del fuoco e dei carabinieri. Le operazioni di completo spegnimento sono terminate dopo un’ora e mezza circa.