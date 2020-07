Gran Sasso, incendio sul bus sotto il traforo: bloccata la viabilità

Stop al transito nel traforo del Gran Sasso, in direzione Roma, tra Colledara e Assergi, sull'autostrada A24, a causa di un principio di incendio che ha interessato un pullman che percorreva la galleria. Nessun problema per i passeggeri dell'autobus, che sono scesi dal mezzo e sono tutti in salvo. Il principio d'incendio è già stato risolto. Sulla A25, invece, è chiuso il tratto tra Avezzano e Magliano dei Marsi, a causa di un incidente senza feriti. Ultimo aggiornamento: 15:26 © RIPRODUZIONE RISERVATA