Incendio in un'autorimessa a Milano Gratosoglio, esplose bombole di gpl: fiamme altissime e fumo visibile a chilometri di distanza. Cosa sta succedendo

Dieci camper e forse altri veicoli sono stati devastati da un vasto incendio divampato questa sera in via Chiesa Rossa a Milano, zona Gratosoglio. Sul posto sono al lavoro otto squadre dei vigili del fuoco del comando provinciale di Milano. A quanto emerso il rogo sarebbe divampato da un'autorimessa per veicoli, con annesso posteggio camper con all'interno bombole gpl che sono esplose. Accanto alla rimessa, al civico 193, c'è un deposito giudiziario. Al momento non si registrano feriti. I vigili del fuoco stanno cercando di circoscrivere le fiamme e spegnerle.

Esplose bombole di gpl: fiamme altissime

