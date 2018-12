Scoppia incendio in casa: anziano muore tra le fiamme

di Ermanno Amedei

Una persone é morta questa mattina nell'incendio di un appartamento in piazza di Corte ad Ariccia. L'incendio si é sviluppato in un appartamento al secondo e la vittima é un ex bidello di circa 80 anni che viveva da solo. Quando i vifili del fuoco sono entrati e hanno domato le fiamme per lui non c'era più nulla da fare.



Il rogo é stato segnalato poco dopo le 8 e sul posto sono arrivate tre squadre di vigili del fuoco oltre ad ambulanze e carabinieri. (Video di Elena Demetrio)

