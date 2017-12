Albero di Natale a fuoco Bimba intossicata per salvare il suo cagnolino

© RIPRODUZIONE RISERVATA

GALLIPOLI - Ha rischiato di finire in tragedia un incendio divampato ieri sera in un'abitazione a Gallipoli e causato da un corto circuito generato dalle luci dell'albero di Natale. Al momento dell'incendio non c'era nessuno in casa. La proprietaria, una donna di 42 anni, e la figlioletta si trovavano al piano inferiore da alcuni conoscenti quando si sono accorte delle fiamme. La piccola è rimasta leggermente intossicata, tentando si salvare il cagnolino che era rimasto all'interno; è stata portata in ospedale per accertamenti ma non ha riportato nulla di grave. Una volta spento l'incendio da parte dei vigili del fuoco, la struttura è stata dichiarata inagibile. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri.