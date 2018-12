Incendia l'auto dell'ex moglie, picchiato dai parenti della donna

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Brucia la macchina della ex moglie e la raggiunge a casa per aggredirla. Ma ad attenderlo trova i parenti della donna e viene picchiato. È accaduto durante la notte nel quartiere Stadio di Lecce, in via Siracusa. Protagonista della movimentata nottata è stato Giovanni Ciminiello.I primi ad arrivare sul posto, allertati dalle fiamme che si credevano legate alla lunga scia di intimidazioni che ha caratterizzato la zona negli ultimi tempi, sono stati in realtà i Vigili del fuoco. Ma una volta accertata la natura dolosa del rogo sono arrivati sul posto anche i carabinieri che si sono ritrovati nel mezzo di una vicenda di violenza domenstica.Dopo essere stato malmenato dai parenti della vittima, l'uomo ha tentato di rientrare in casa nel cuore della notte. Ma ad attenderlo ha trovato i militari ed è stato fermato e arrestato.