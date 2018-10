Resta incastrato con la testa tra il treno e la banchina: video choc

L'autista del bus "fa guidare" una scimmia: sospeso dal servizio

Ha poggiato male il piede al momento di scendere dal, precipitando nello spazio tra ile la banchina e rimanendo. Diversi minuti di paura per un ragazzo di 20 anni, che però è statograzie all'intervento dei vigili del fuoco.L'operazione di salvataggio, delicata ma perfettamente riuscita, è avvenuta a Merlo, città in provincia di, nella stazione Libertad, dove il treno della linea Belgrano Sur era in sosta per consentire ai passeggeri di scendere. Come riporta TN.com.ar , che cita fonti di polizia, il giovane, un venditore ambulante, aveva cercato di scappare dal, ancora in movimento, dopo aver visto scoppiare una rissa a bordo, ma aveva perso l'equilibrio anche a causa del suo stato di ebbrezza.Alla fine, ilè stato fermato e la circolazione bloccata su tutta la linea per il tempo necessario alle operazioni, durate in tutto poco più di dieci minuti. I, infatti, sono stati decisamente tempestivi nel tentare di liberare il ragazzo, grazie anche alla collaborazione dei passeggeri. Il giovane, trasportato in ospedale dopo l'incidente, non ha riportato ferite gravi ed è stato dimesso poco dopo.«Quel ragazzo ha avuto molta fortuna, possiamo dire che è nato una seconda volta» - ha spiegato, capo della squadra deiprotagonista del salvataggio - «Non è la prima volta che ci capita qualcosa del genere, ma in passato le persone rimaste incastrate non ce l'hanno fatta. Quel ragazzo era ferito, ma stava bene. Lo abbiamo condotto all'ambulanza mentre era cosciente e muoveva tutti i suoi arti con facilità».