In vacanza a Formentera, 13enne cade dalla scogliera: adesso lotta tra la vita e la morte. «Volo di 10-15 metri»

Ultimo aggiornamento: 15:21

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un ragazzino di 13 anni si trova in ospedale in fin di vita dopo essere scivolato in mare da una scogliera alta 10-15 metri. L'adolescente si trovava nell'isola della Baleari per un viaggio organizzato da una società di eventi all'aria aperta.Lo riporta il. Il giovane, di nazionalità britannica, ha riportato un «». Inizialmente ricoverato nell'ospedale di Formentera, è stato trasferito in elicottero in un altro ospedale delle Baleari. I funzionari sanitari avrebbero dichiarato che il ragazzino è stato portato all'ospedale Son Espases di Maiorca, ma una fonte ha affermato che si trova in una clinica a Ibiza.Sebbene i soccorritori hanno dichiarato che il ragazzino è caduto da un'altezza di 8 metri,Immediato, l'intervento dei vigili del fuoco che lo hanno tirato fuori dal mare privo di conoscenza. Ora non resta che aspettare.