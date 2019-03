In fuga con 200mila euro in zaino: arrestato il patron dell'Alma basket Trieste

di E.B.

TRIESTE - Terremoto nel mondo della pallacanestro: la Guardia di Finanza ha arrestato il presidente della squadra di basket, Alma Pallacanestro Trieste,che è anche titolare della scuderia motociclistica Pramac. E' accusato di associazione a delinquere finalizzata alla frode di fiscale. Scavone è stato prelevato dalla sua abitazione nel NapoletanoCon sè si sarebbe portato uno zainetto contenente oltre 200mila euro, nascosti abilmente per eludere i controlli. Scavone, ex poliziotto, è tra gli arrestati nell'ambito della maxi evasione fiscale che vede aprirsi il carcere per dieci persone con il. Il gruppo di aziende finite al centro dell'inchiesta aveva, sostengono gli inquirenti della Procura di Napoli (pm Sergio Raimondi e Maria Sofia Cozza, procuratore aggiunto Vincenzo Piscitelli), che si occupano di lavoro interinale, aveva basato la sua leadership sul mercato grazie all'evasione individuata dell'attività economico finanziaria della GdF. A Cascone, in carcere, è contestata associazione per delinquere.