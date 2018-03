Armati irrompono in farmacia: presi in ostaggio clienti e dipendenti

di Marco De Risi

Rapina amano armata, in pieno giorno, all’. Verso le 13, due individui armati di pistole non hanno esitato a fare irruzione nella farmacia di, ad un passo da piazza Cantù e Villa Lazzaroni, per prendere in ostaggio i clienti ed i dipendenti. Momenti di tensione nei locali con i rapinatori che hanno gridato ai presenti di non reagire altrimenti avrebbero sparato. In questo modo i due armati hanno avuto gioco facile nell’aprire la cassa e prelevare il contante.Poi, la fuga su uno scooter molto probabilmente rubato. Sul posto sono accorsi alcuni equipaggi delle Volanti. Si è rivelata inutile la caccia all’uomo da parte della polizia. Secondo alcuni ostaggi i due, nelle fasi del colpo, si sarebbero espressi in dialetto romanesco. Gli investigatori hanno sequestrato le immagini della telecamera della farmacia. C’è apprensione fra chi indaga: i due banditi armati potrebbero colpire ancora nei negozi del quartiere.