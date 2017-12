Presa la scippatrice di anziane: festeggiava i colpi con sesso e crack

di Cesare Arcolini

PADOVA - È in carcere a Verona, la 39enne veneziana, ma residente a Brugine protagonista di molteplici scippi in concorso col fidanzato,, 36 anni di Arzergrande. A tradirla è stata la sua dipendenza dalla droga. La Squadra mobile dopo aver documentato in procura il comportamento della donna, l'altro giorno l'ha rintracciata mentre si trovava in auto adopo essere uscita dall'albergo dove viveva. Al volante nonostante le fosse stata ritirata la patente per guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti. Gli agenti le hanno notificato un ordine di carcerazione. La trentanovenne con il fidanzato si era lasciata ingolosire dai guadagni facili e si era resa protagonista di più scippi ai danni di donne indifese. Tra questi anche uno ai danni di una 79enne che usciva dal supermercato Alì di via Vittorio Veneto. Un secondo colpo era andato a buon fine a Sant'Angelo di Piove di Sacco. L'errore della coppia è stato quello di tentare un ulteriore scippo nei confronti questa volta di una giovane di 29 anni che stava passeggiando in via Algarotti. La vittima ha sventato lo scippo, ha salvato la borsetta e ha dato alla polizia informazioni utili sui due banditi. Gli investigatori della Squadra Mobile hanno ben presto identificato i malviventi.Il blitz è scattato in via dell'Orna. Gli agenti, increduli, hanno trovato Zagolin e la fidanzata nel bel mezzo di effusioni sessuali subito dopo aver fumato crack. Dalla perquisizione della Punto della coppia è spuntata la refurtiva.