Calabria, imprenditore ucciso a colpi di pistola: l'uomo era appena uscito dal barbiere

Un uomo di 40 anni, G.D.M, residente a Sorianello, un piccolo comune della provincia di Vibo Valentia in Calabria, è stato ucciso a colpi di arma da fuoco davanti a un barbiere. L'omicidio è avvenuto a Soriano Calabro, paese vicino a quello d'origne dell'uomo. La vittima era un piccolo imprenditore nel settore del movimento terra e in passato era stato coinvolto nell'operazione antidroga «Ghost» condotta dalla squadra mobile di Vibo. Secondo le prime ricostruzioni, l'uomo, sposato e padre di due figli, era appena uscito dal salone quando una persona non identificata gli si è avvicinata e gli ha esploso contro alcuni colpi di pistola, per poi dileguarsi. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Reparto operativo di Vibo Valentia oltre agli agenti del commissariato di polizia di Serra San Bruno

APPROFONDIMENTI LA NOTTE DI CAPODANNO Si affaccia dal balcone per fumare una sigaretta: ferito da un...

© RIPRODUZIONE RISERVATA