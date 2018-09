Imprenditore 80enne sposò la badante di 37 anni Morto dopo un anno

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SPAGNAGO - Si è spento nella sua casa di Spagnago per cause naturali, dopo un periodo in ospedale, l’ex imprenditore, 80 anni, separato, che lo scorso anno feceperché il 4 maggio sposò con rito civile la suaMarija Zivkovic, contro il parere dei quattro figli.Le nozze fissate inizialmente per il 2 maggio 2017 saltarono per l’in municipio di due figli all’insegna del “Questo matrimonio non s’ha da fare”, con intervento deia placare gli animi accesi. Indispettito Vittorio Battistin sposò la sua colfsenza avvertire i figli. Come riporta il Giornale di Vicenza il matrimonio è durato poco più di un anno e ora a funerali avvenuti in forma privata nella chiesa di San Sebastiano si è aperta la procedura di successione per l’di Vittorio Battistin: vedova e figli dovranno discutere e accordarsi pacificamente a termini di legge.