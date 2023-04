​Imprenditore ha tre figli da tre dipendenti nel giro di un anno: «Ma non vuole riconoscerne neanche uno»

Nel giro di pochi mesi avrebbe avuto tre figli con tre dipendenti diverse, ma in nessuno dei tre casi ha avuto la benché minima intenzione di riconoscere i piccoli. È un vero e proprio caso quello scoppiato in provincia di Frosinone, protagonista un imprenditore che in dieci mesi avrebbe avuto relazioni con tre sue collaboratrici, tutte nel frattempo diventate mamme (o che stanno per diventarlo).

Imprenditore ha tre figli da tre dipendenti

La vicenda, scrive oggi il Corriere della Sera, è iniziata a febbraio 2022: l'uomo e una sua dipendente si conoscono in azienda e lei resta incinta, ma dopo pochi mesi si lasciano. Lui si tira indietro, non paga gli alimenti e si rifiuta anche di fare il test del Dna: nel frattempo inizia una nuova relazione con un'altra collaboratrice, che resta incinta anche lei. I due bambini arrivano a distanza di pochi mesi: uno è nato a gennaio, l'altro nascerà a giugno.



Anche la seconda relazione però finisce, così l'imprenditore pensa bene di iniziare una terza relazione, con un'altra sua dipendente, che è attualmente incinta e dovrebbe partorire a ottobre. A far partire la battaglia legale, spiega il Corriere, è la prima donna, quella che è già mamma: la sua intenzione è ovviamente quella che il bimbo sia riconosciuto, e che le vengano riconosciuti anche gli alimenti, e anche le altre due potrebbero accodarsi. Una vicenda davanti a cui anche gli sceneggiatori di Beautiful rischierebbero di impallidire.