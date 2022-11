Imposta di soggiorno, a Rimini la scadenza (antievasori) sarà mensile

RIMINI - Cambia il regolamento della riscossione dell'imposta di soggiorno e applicazione del Canone unico patrimoniale a Rimini. Il versamento del tributo da parte dei gestori delle strutture ricettive avrà cadenza mensile e non più trimestrale.

La modifica

Attraverso questa modifica si vuole rendere più agevole la regolarizzazione del versamento dell’imposta, in particolare per quelle strutture di piccole medie dimensioni. Contestualmente la scadenza più ravvicinata permetterà un maggiore controllo sul fronte dell’evasione dell’imposta. Aumenta la frequenza dell’obbligo di comunicazione: il Comune potrà così verificare le strutture che non versano