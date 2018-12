Ladro "beccato" mentre scappa da una villa viene gonfiato di botte dai vicini

© RIPRODUZIONE RISERVATA

"Beccato" mentre fuggiva da una villa nel centro storico di, in provincia di, unè statodai residenti. Insieme a lui c'erano due complici che hanno fatto in tempo a scappare, mettendosi in salvo dalla furia dei vicini. I ladri sarebbero tre stranieri.I fatti risalgono a venerdì sera. Stando a quanto finora ricostruito, sembra che i tre fossero entrati in un appartamento di via degli Inglesi, approfittando dell'assenza dei proprietari. Non è la prima volta che si verificano dei furti nella zona e gli abitanti sono diventati molto vigili.Alcuni di loro alla vista dei tre che uscivano dall'abitazione hanno cominciato a seguirli. A un certo punto due dei tre sospetti si sono resi conto di essere stati scoperti, hanno accelerato il passo e sono scappati. Il terzo, che evidentemente non si era reso conto del pericolo, è stato circondato dai residenti che lo hanno pestato a sangue. Il linciaggio sarebbe avvenuto nei pressi di un bar, dove, a detta di alcuni testimoni, sono volati sedie e tavolini. Gli investigatori stanno ancora indagando, per ricostruire con precisione l'accaduto.