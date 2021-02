L'immunologa Viola su AstraZeneca: «Arcuri lo usa per fermare i contagi, ma blocca la malattia in 6 vaccinati su 10»

PADOVA - Vaccino AstraZeneca contro il Coronavirus, interviene l'immunologa di Padova Antonella Viola, con un tweet sul social: «Sto leggendo che il piano di Arcuri prevede di usare AstraZeneca per bloccare i contagi. Ebbene non abbiamo dati che dimostrino che il vaccino blocca il contagio. Sappiamo solo che blocca la malattia in circa 6 su 10 vaccinati».

