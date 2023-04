L'avvocato di Immobile sull'incidente: «È passato con il verde e andava sotto i 50 all'ora». Ma è giallo sulla dinamica

«Immobile è passato con il semaforo verde e lo ribadisce con forza ancora una volta». Lo ha spiegato a Radiosei Erdis Doraci, legale del calciatore della Lazio coinvolto domenica mattina in un incidente stradale nel quartiere Prati. La sua auto si è scontrata con un tram e in questi giorni i vigili urbani stanno ricostruendo la dinamica. Verranno riascoltati anche i testimoni: alcuni di loro, almeno tre, rischiano la denuncia per false dichiarazioni nel caso in cui la loro ricostruzioni non fosse confermata.

«Sono questioni che nessuno vorrebbe vivere - continua l'avvocato -. La cosa più importante è proprio il lieto fine. Stiamo cercando di capire di chi sia stata la distrazione determinante nell’incidente. Ci sono dei gradi di colpevolezza. La semplice distrazione e poi colpe più gravi, come chi si mette alla guida dopo aver consumato alcol o sostanze stupefacenti. In questo caso la colpa rasenta quasi il dolo. Nessuna di queste situazioni si è verificata, né per Ciro né per il macchinista. Il mio assistito guidava sotto i 50 all’ora. Parliamo di una distrazione, incidenti che accadono frequentemente in questa città. È giusto che abbia avuto risonanza vista la notorietà di Immobile, ma non bisogna mai superare quel valore, quell’equilibrio morale per valutare le cose con terzietà e oggettività. Per adesso nessuna responsabilità è stata contestata. Quando si parla di ‘colpe importanti’, queste emergono subito. Sono stati sentite alcune testimonianze che parlano di semafori non funzionanti negli ultimi giorni. Sia il macchinista che Ciro hanno dichiarato che passavano col verde. Sono convinto della correttezza del mio assistito, abbiamo piena fiducia nelle autorità che stanno compiendo accertamenti e rilievi. Non ci sono indagini in corso, ma solo accertamenti. È una questione civile assicurativa. È ovvio che faccia notizia un commento negativo, o un articolo negativo».

L'incidente tra Immobile e il tram

L'incidente domenica alle 8.20 in piazza delle Cinque Giornate, dove dodici persone - fra le quali Immobile, le due figlie minori, il macchinista del convoglio, M.V., 43 anni, e otto viaggiatori - sono rimaste ferite, con prognosi inferiori ai 10 giorni. Il capitano della Lazio ha riportato la frattura composta dell’XI costola destra e la figlia di 10 anni, trattenuta in osservazione in ospedale e poi dimessa ieri. E Immobile - che poi è stato anche a Formello dove ha salutato la squadra - ha pubblicato una foto con tutta la sua famiglia a casa: «Grazie per tutti i messaggi pieni d’amore che ci avete mandato e sopratutto grazie ai dottori agli infermieri che in questi giorni hanno fatto il possibile per farci stare bene. Possiamo dire che il peggio è passato vogliamo solo dimenticare e andare avanti e ringraziare Dio per aver protetto le mie bimbe, me e tutte le persone coinvolte».