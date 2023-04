Immobile, incidente a Roma: scontro contro un tram, era in auto con le due figlie. Ciro: «È passato con il rosso. Per fortuna sto bene»

Neanche il tempo di festeggiare il ritorno al gol che arriva la paura per Ciro Immobile. In mattinata il capitano della Lazio è rimasto coinvolto in un pericoloso incidente stradale a Roma. Stando alle prime ricostruzioni l’auto del bomber si è scontrata con un tram (numero 19) che stava attraversando Ponte Matteotti - che collega il quartiere Flaminio con quello di Prati - nelle vicinanze dello stadio Olimpico. Un impatto dal quale l’auto dell’attaccante è uscita distrutta e allo stesso tempo il mezzo è uscito dalle rotaie.

Immobile, incidente a Roma

Solo ieri sera Immobile era apparso divertito sulle storie Instagram cantando anche “Pedro” di Raffaella Carrà, canzone che si sente sempre anche all’Olimpico per l’omonimo attaccante della Lazio. Nella mattinata invece è arrivato il forte impatto.

Coinvolte sette persone

Nell'incidente con la sua Land Rover Defender, oltre Immobile sono rimaste coinvolte altre sette persone, comprese le due figlie e alcuni passeggeri del tram. Tutti sono stati portati al policlinico Gemelli e non sarebbero in pericolo di vita. «Il tram è passato con il rosso. Io per fortuna sto bene, mi fa solo un po' male il braccio», ha detto alle forze dell’Ordine l’attaccante in attesa della ricostruzione di un incidente che ha comportato l’uscita dai binari del tram. Secondo la prima ricostruzione dei vigili però sarebbe stati Immobile a centrare il messo a velocità sostenuta che sarebbe stato scalzato fuori dalle rotaie.