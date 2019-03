Mamma passeggia con i bimbi, presa a calci da due immigrati

© RIPRODUZIONE RISERVATA

NAPOLI - Gli agenti della Polizia di Stato dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico hanno arrestato due gambiani di 19 e 27 anni per tentata rapina impropria in concorso tra loro. I poliziotti, in via Marvasi angolo Corso Umberto, hanno udito le urla di una donna che indicava due giovani stranieri che si allontanavano di corsa.Gli agenti li hanno bloccati. Poco prima i due extracomunitari approfittando della distrazione della vittima, una donna, intenta ad accudire uno dei due bambini che erano con lei, le avevano sfilato il cellullare dalla tasca posteriore dei pantaloni. La donna si è immediatamente resa conto del furto tanto da affrontare i due giovani; uno dei due le ha sferrato un calcio.