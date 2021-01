Tumore diagnosticato a Natale: Ilaria muore in appena tre settimane

I

laria, vinta dal male in sole 3 settimane: aveva 49 anni . A Oderzo (Treviso) profonda la tristezza in città per la morte di Ilaria Stefanel, 49 anni, mancata lunedì dopo una brevissima malattia. Il cancro, che le era stato diagnosticato intorno a Natale, è proseguito inesorabile nel suo decorso.

Ilaria era una donna molto nota. Svolgeva la professione di consulente finanziaria; per tanti anni aveva lavorato nella sede cittadina di Unicredit Bank, già Cassamarca, all'ingresso di via Umberto I.

