Il papà dimentica promessa e non gli compra la bicicletta 12enne si impicca in camera

di Alessia Strinati

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Chiede aldi regalargli unama l'uomo dimentica di comprarla e ildecide di. Un gesto decisamente estremo per un ragazzo tanto giovane e per una dimenticanza tanto banale.Ishant Sharma, residente nel villaggio di Siddhi Vinayak, nella suddivisione indiana di Pune, si è impiccato nella sua stanza. Qualche giorno prima aveva chiesto al padre di poter avere una bicicletta e l'uomo aveva promesso che entro pochi giorni gliela avrebbe comprata. Come spesso accade, nella frenesia della vita quotidiana, si era dimenticato della promessa fatta al ragazzo, ma il 12enne no. Il giovane non ha preso bene questa distrazione così si è chiuso in camera e si è ammazzato.A fare la scoperta, come riporta la stampa locale , sono stati gli stessi familiari che hanno notato la camera chiusa a chiave. I genitori hanno sfonfato la porta e dopo essere entrati hanno visto il bambino ormai senza vita.