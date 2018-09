Il leopardo prova ad attaccare un cane, ecco come va a finire

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Istanti altamente drammatici, quelli ripresi dalla telecamera di un addetto di una riserva naturale, che ha immortalato un tentativo dida parte di unai danni di unsonnecchiante in strada.Il filmato è stato girato nel Jhalana Safari Park , nella regione di Jaipur, in: il gigantesco felino salta improvvisamente da un cespuglio per attaccare il cane, che reagisce abbaiando spaventato. Il cane cerca di incutere timore nei confronti del predatore inaspettato, che però resta abbastanza inflessibile. Alla fine, il leopardo si allontana, ma probabilmente solo a causa della presenza dell'uomo che aveva assistito e stava immortalando la scena.I leopardi sono i protagonisti indiscussi del, tanto da diventarne un vero e proprio simbolo. Sono tanti, almeno una ventina, gli esemplari protetti in quest'area, accessibile a turisti attraverso visite guidate.