Uomo di 48 anni trovato morto in casa Ha una ferita sulla testa

Un cittadino ucraino di 48 anni è stato trovato morto ieri mattina in casa, in via Alessandro Solivetti, nel quartiere di Torrevecchia, alla periferia nord ovest di Roma. Il cadavere, che era riverso sul pavimento, presentava una ferita sulla fronte. Saranno le indagini dei carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Trionfale e del Nucleo Investigativo di via in Selci a determinare cosa ha causato quella lesione.

LE IPOTESI

Al momento gli inquirenti ipotizzano che l'uomo, forse a causa di un malore, sia caduto a terra battendo violentemente la fronte. Ma non è escluso, al momento, la pista dell'omicidio: la ferita potrebbe essere stata causata da un colpo sferrato con un oggetto contundente. Importanti, ai fini delle indagini, saranno le testimonianze dei vicini di casa dell'uomo che potranno dire se sono state sentite urla e l'autopsia che verrà eseguita nelle prossime ore. Al momento, pertanto, non è esclusa nessuna ipotesi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA