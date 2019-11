Il gatto domestico le graffia la mano, 65enne rischia di morire per una grave infezione

Ultimo aggiornamento: 13:38

Ha undopo essere stataShirley Hair, 65 anni, del Regno Unito, ha combattuto tra la vita e la morte a causa di unche si sarebbe sviluppato dopo essere stata graffiata dal suo amato gatto domestico Chan.La donna è stata graffiata dell'animale su una mano, il graffio è diventato rosso ma la donna ha pensato che non fosse nulla di grave. Dopo qualche giorno però il suo braccio si è gonfiato e la pelle è diventata nera, così si è rivolta a un medico ed è stata operata con urgenza. Shirley è finita in terapia intensiva, le è stato diagnosticato uno choc settico che aveva colpito anche il suo cuore e i polmoni.La 65enne, oggi fuori pericolo, si è sottoposta a diversi interventi per guarire dal graffio e alla fine ha deciso di dare via l'animale: «È sempre stato molto dispettoso, ci graffiava e mordeva spesso, il giorno dell'incidente volevo semplicemente fargli una carezza e lui mi ha ferito», ha spiegato la donna al Mirror. Shirley pur volendogli bene ha confessato di non riuscire a continuare a viverci insieme, lasciando che la figlia si prenda cura di lui.