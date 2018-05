Il dirigente scrive ai prof Sono vietati i regali di fine anno

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FRANCAVILLA - Un mazzo di rose, magari. Oppure, un oggettino in ceramica, di quelli che, posati sullo scaffale, anche a distanza di anni, innescano ricordi, momenti, emozioni. Sia quel che sia, gli insegnanti dell’istituto comprensivo Montessori-Bilotta di Francavilla Fontana dovranno dire no. No ai regali, di qualsiasi tipo. Lo dice il dirigente scolastico, via circolare. Lo dicono i regolamenti, opportunamente riportati nel categorico documento arrivato, nello scorse ore, nelle mani dei docenti e del personale Ata. Niente regali a fine anno, lo dice la legge. Con buona pace delle tradizioni e di un modus operandi particolarmente consolidato.Il dirigente scolastico Tiziano Fattizzo dell’istituto è stato categorico nel ribadire “il divieto di accettare i regali”. Non si tratta di una novità, quanto, piuttosto, di rispettare il contratto nazionale di lavoro, comparto scuola, che non prevede regalie. Proprio come i dipendenti pubblici. D’altro canto, la circolare, firmata dal dirigente, parla chiaro. “Con l’approssimarsi della fine dell’anno scolastico – recita il documento – è invalso l’uso tra i genitori di fare un presente ai docenti dei propri figli”. Insomma, niente fiori, niente bomboniere. Niente colletta, circa 5 euro secondo i costumi locali, da promuovere e poi utilizzare per l’acquisto di un “ricordino. Non ci vediamo nulla di male”, racconta un papà. La motivazione? In tempi da campagna elettorale, parlare di “voto” sarebbe inopportuno. Nella circolare, è lo stesso Fattizzo a spiegare i perché.“Onde evitare – scrive il dirigente scolastico – di creare eventuali contrasti con la legislazione in materia”. E allora, “viene ribadito il divieto al personale Ata di accettare regali dai genitori”.A puntualizzare come la decisione sia frutto dello studio della normativa vigente piuttosto che delle personali convinzioni, il preside riporta anche i riferimenti normativi. Insomma, non lo dice la scuola, lo dice la legge. La circolare, destinata a far discutere, è stata inviata ai docenti, al personale scolastico e anche i genitori.Mirabile dictu, i primi a mormorare sull’opportunità di intaccare una tradizione consolidata. Ovvero: colletta, da pochi euro, e acquisto di un ricordino. «Non mi sembra una cosa sbagliata», racconta un papà, ma solo un bel gesto. Che, secondo la legge, potrebbe innescare altre dinamiche. Ben altro chiacchiericcio. E allora, niente regali, con buona pace della consuetudine. La “responsabile collaborazione di ognuno” allontana la possibilità, per i genitori, di fare regali. O, meglio, ai docenti della Montessori-Bilotta di accettare alcunché. Lo dice il dirigente scolastico. Lo dice la legge.