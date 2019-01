Ikea, video porno proiettato per errore in negozio davanti ai clienti increduli

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un grandissimo imbarazzo, quello che devono aver provato i responsabili di un punto venditadove, per ragioni ancora da chiarire, è stato diffuso su alcuni schermi un. Solo dopo diversi minuti, i dipendenti del negoziosi sono accorti dell'accaduto e hanno tentato di rimediare quando ormai era troppo tardi: centinaia di persone, tra cui anche diversi bambini, avevano visto tutto.Come testimoniato anche dalle foto scattate e diffuse da alcuni clienti di un centro commerciale di, nel negozio di Ikea per diversi minuti è apparso ildi un uomo, completamente nudo e intento a masturbarsi. I dipendenti hanno tentato di chiudere il collegamento con i monitor, ma qualcosa è andato storto e alcuni si sono visti costretti a coprirli con degli asciugamani per non continuare a mostrare quelle oscenità. La notizia ha fatto rapidamente il giro del mondo ed è riportata anche da 20minutos.es . Come se non bastasse, l'episodio è avvenuto durante un giorno festivo, il che ha fatto sì che all'interno del centro commerciale ci fossero più persone del solito, in particolare alcuni bambini rimasti sotto choc dopo aver visto quelle immagini. Un portavoce del colosso svedese ha chiesto scusa per l'accaduto ed ha annunciato che l'episodio sarà sottoposto ad una indagine interna: non è infatti ancora chiaro come sia potuto finire queldirettamente sui monitor di, anche se c'è il sospetto di un possibile attacco hacker.