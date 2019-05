Ikea, librerie Hemnes a rischio caduta. Fuori produzione, cosa fare se le hai in casa

di Alessia Strinati

lancia l'allerta sulla collezionei con ante in vetro. Dopo due incidenti, nei quali le librerie sonosopra chi le aveva acquistate causando ferite, seppur lievi, l'azienda ha deciso di segnalare il prodotto. Il rischio è che i mobili possano cadere a causa dei supporti per fissarli al muro troppo corti.Come spiegano da Ikea, però, si tratta di modelli vecchi usciti fuori produzione già due anni fa ma che qualcuno ha ancora in casa. Il prodotto, di fatto, è stato già ritirato dal mercato e l'azienda invita tutti coloro che ne possiedono uno a restituirlo presso il punto vendita in cui si è acquiatato per usufruire del rimborso o per ottenere una sostituzione. Ikea ha anche precisato che in questo periodo di caldo-freddo i materiali possono subire un allargamento e un restringimento che indebilirebbe i perni con cui sono fissati al muro.«Queste segnalazioni sono rare e si concentrano soprattutto nei mesi più freddi dell'anno. In questi periodi, all’interno delle case l’ambiente è caldo e secco e può causare un leggero restringimento dei ripiani in legno massiccio, un fenomeno naturale per questo materiale», hanno specificato dall'azienda. L’azione correttiva su Hemnes è stata decisa a livello globale su base volontaria e non è classificabile come richiamo poiché HEMNES è un prodotto sicuro.