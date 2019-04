Cibi pericolosi: da Ikea a Esselunga, a Citterio, ecco i prodotti ritirati dagli scaffali

.

Decine di prodotti pericolosi, dai salamini, ai dolci per vegani, alla soia, allo spumante. L'elenco stilato negli ultimi mesi dal ministero della Salute è impietosoSospetta presenza di allergeni non dichiarati, che potrebbero provocare uno choc anafilattico nei soggetti a rischio, corpi estranei nelle confezioni, come formiche, insetti di vario genere. E ancora: rischio chimico per la presenza di presenza di listeria, un terribile batterio che può provocare anche la morte, coloranti o additivi non consentiti.I ritiri dagli scaffali ordinati dal ministero da gennaio a oggi sono tantissimi. Ecco di seguitodei lotti di prodotti ritirati. Sulo sito del ministero, inoltre, è possibile trovare le specifiche per ogni prodotto e i motivi esatti del ritiro.29 marzo 2019 -Richiamo per rischio presenza di allergeni27 marzo 2019 -Richiamo per rischio fisico20 marzo 2019 -Richiamo per rischio chimico13 marzo 2019 -Richiamo per rischio presenza di allergeni13 marzo 2019 -Richiamo per rischio presenza di allergeni12 marzo 2019 -Richiamo per rischio microbiologico28 febbraio 2019 -Richiamo per rischio presenza di allergeni20 febbraio 2019 -Richiamo per rischio chimico11 febbraio 2019 -Richiamo per rischio chimico11 febbraio 2019 -Richiamo per rischio microbiologico6 febbraio 2019 -Richiamo per rischio microbiologico6 febbraio 2019 -Richiamo per rischio microbiologico6 febbraio 2019 -Richiamo per rischio microbiologico6 febbraio 2019 -Richiamo per rischio microbiologico6 febbraio 2019 -Richiamo per rischio microbiologico6 febbraio 2019 -Richiamo per rischio microbiologico6 febbraio 2019 -Richiamo per rischio microbiologico5 febbraio 2019 -Richiamo per rischio fisico4 febbraio 2019 -Richiamo per rischio presenza di allergeni1 febbraio 2019 - ARichiamo per rischio chimico1 febbraio 2019 -10 kgRichiamo per rischio chimico1 febbraio 2019 -500 grRichiamo per rischio chimico1 febbraio 2019 -125 grRichiamo per rischio chimico30 gennaio 2019 -Richiamo per rischio fisico30 gennaio 2019 -Richiamo per rischio fisico30 gennaio 2019 -Richiamo per rischio fisico23 gennaio 2019 -Richiamo per rischio microbiologico21 gennaio 2019 -Richiamo per rischio microbiologico18 gennaio 2019 -Richiamo per rischio microbiologico18 gennaio 2019 -Richiamo per rischio microbiologico8 gennaio 2019 -Richiamo per rischio chimico«Gli operatori del settore alimentare (OSA) hanno l’obbligo di informare i propri clienti sulla non conformità riscontrata negli alimenti da essi posti in commercio e a ritirare il prodotto dal mercato - spiega il ministero sul suo sito -. In aggiunta al ritiro, qualora il prodotto fosse già stato venduto al consumatore, l’OSA deve inoltre provvedere al richiamo cioè deve informare i consumatori sui prodotti a rischio, anche mediante cartellonistica da apporre nei punti vendita, e a pubblicare il richiamo nella specifica area del portale del Ministero della Salute.La pubblicazione del richiamo nel portale internet del Ministero è a cura della Regione competente per territorio, che lo riceve direttamente dall’OSA, previa valutazione della ASl. Oltre ai richiami di prodotti alimentari, sono pubblicate on line anche le revoche dei richiami successivi a risultati di analisi favorevoli, scadenza o per altri motivi».