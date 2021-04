Igor il Russo, furia in carcere: «Ha mandato cinque persone all'ospedale». Ecco cos'è accaduto

ZUERA - Che Igor il Russo sia una persona estremamente pericolosa, lo sappiamo da tempo. E lo ha confermato qualche giorno fa, in carcere a Dueñas (Palencia), quando l'uomo ha mandato cinque persone all'ospedale: prima ha tentato di pugnalare un funzionario con due piastrelle affilate, poi ha preso a calci e pugni altri dipendenti del carcere. Il motivo scatenante della sua rabbia è il trasferimento nel carcere di Zuera, dove da domani sarà sotto processo per un triplice omicidio commesso in Spagna mel 2017.

Feher, 40 anni, è stato condannato all'ergastolo per due omicidi commessi nelle province di Bologna e di Ferrara. Cinque operatrori carcerari sono stati trasferiti all'ospedale con lesioni di vario grado, riporta il sito 'La Comarca'. Per proteggersi, indossava una sorta di 'armatura' con felpe, riviste e altri indumenti. Feher aveva detto agli agenti che «avrebbe portato via» chiunque fosse entrato nella sua cella. Sembra che stesse già minacciando da diversi giorni di uccidere chiunque fosse entrato nel suo modulo per trasferirlo a Zuera. Mercoledì ha ricevuto la visita del suo avvocato, Juan Manuel Martín Calvente, e non ha voluto riceverlo.

