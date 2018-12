Regali last minute? Ecco le idee per tutti i gusti Non vi resta che scegliere

di Laura Bolasco

Quattro giorni ae sulla lista dei regali da fare ancora manca qualche flag. Una volta sistemati i presenti per partner e parenti, arriva il momento di pensare agli, tutti diversi ed ognuno con la propria personalità. Dall’: ecco nuove idee originali per idell’ultimo minuto.La tua amica ne sa una più del diavolo (che come sappiamo, veste Prada) ma se vuoi sorprenderla anticipando il prossimo, regalale delle, i piccoli fermagli (come quelli di) che tanto andavano nei cari anni 90. Alexa Chung, Leandra Medine ed altre fashion icon già hanno pubblicato il selfie di rito con l’accessorio del 2019, sistemato rigorosamente ai lati della testa.I video sulle condizioni degli oceani che sensibilizzano sul consumo delle bottigliette di plastica suggeriscono un utile regalo da fare per Natale. Lein acciaio inox sono made in England, personalizzabili e dallo stile minimal; ma ci sono anche i modelli in vetro o in plastica per chi pratica sport. L’imbarazzo della scelta su, ovviamente BPA free.Cos’hanno in comune i? Sono entrambi sui calzini, insieme alle opere più famose die ad altri centinaia di motivi coloratissimi. Grande classico dei regali di Natale insieme a sciarpe e guanti, con i calzini si sa, non si sbaglia mai. Figuriamoci se hanno gli omini di pan di zenzero ricamati dappertutto.Dietro un grande uomo c’è sempre una grande donna, e nel caso di Barak c’è sempre stata Michelle.parla di cosa significhi diventare un avvocato di successo, la moglie del Presidente degli Stati Uniti e madre di due figlie, cercando di mantenere tutto in equilibrio. Da regalare ad un’amica che sappia trarne ispirazione.