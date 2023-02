L'idea, per San Valentino Alexa legge le frasi dei Baci Perugina: tecnologia e tradizione al passo con l'amore

PERUGIA - Tecnologia e tradizione per San Valentino: Alexa, l'assistente vocale di Amazon, leggerà i cartigli dei Baci Perugina. Alexa scarterà quindi i cioccolatini prodotti nello stabilimento di Perugia e leggerà le citazioni. Una novità annunciata dalla Perugina, che fa parte del gruppo Nestlé.

Tra le frasi che leggerà Alexa, da oggi al 19 febbraio, quel «Ti amo non solo per quello che sei, ma per quello che sono io quando sto con te» della poetessa inglese Elizabeth Browning, ma anche «Hai un posto nel mio cuore che nessun altro potrebbe avere» (Francis Scott Fitzgerald), e ancora: «Eravamo insieme, tutto il resto l'ho scordato» (Walt Whitman).

Pronunciando il comando: «Alexa, scarta un Bacio!», l'assistente vocale di Amazon proporrà le citazioni più belle «per traspore in un mondo di ispirazioni romantiche... oppure portando gli utenti a interagire in maniera inaspettata e sorprendendoci con un buongiorno diverso dal solito».