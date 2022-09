Ictus in diretta per la conduttrice del tg, paura per Julie Chin. Il preoccupante messaggio al marito: «Ho bisogno d'aiuto»

Ha avuto un ictus in diretta mentre conduceva il telegiornale. E adesso la giornalista racconta tutto sui social e torna a spaventare i follower. «Se stavate guardando il tg sabato mattina, sapete quanto disperatamente ho cercato di portare avanti la diretta, ma le parole non arrivavano». Così Julie Chin, conduttrice alla KJRH-TV di Tulsa, in Oklahoma (affiliata alla NBC), ha raccontato sui social l’episodio che le è capitato mentre cercava di leggere le notizie.

Ictus in diretta per la conduttrice del tg Julie Chin

Julie Chin ha iniziato a perdere la vista da un occhio, poi la mano e il braccio si sono intorpiditi. Poi si è trovata improvvisamente incapace di parlare, durante la presentazione di un servizio sul lancio in orbita ritardato del razzo Artemis-I della NASA, non riusciva a leggere neanche il gobbo. Erano questi i primi segnali di un ictus che i colleghi fortunatamente hanno subito riconosciuto riuscendo a salvarla.

Tulsa news anchor Julie Chin has the beginnings of a stroke live on the air. She knew something was wrong, so tossed it to the meteorologist, as her concerned colleagues called 911. She’s fine now, but wanted to share her experience to educate viewers on stroke warning signs. pic.twitter.com/aWNPPbn1qf — Mike Sington (@MikeSington) September 5, 2022

Cosa è successo

Sabato 3 settembre Julie Chin era in onda, come sempre. All'inizio della giornata Chin stava bene, ma poi i primi segnali che qualcosa non andasse e si è subito resa conto che qualcosa stava accadendo. Nelle immagini, divenute subito virali su Twitter, si nota come il suo viso inizi a deformarsi in diretta televisiva e la donna faccia sempre più fatica a parlare. Resasi conto del problema, la coduttrice, non perde la calma e passa subito la linea al meteo per far staccare la ripresa dal suo volto e ricevere i soccorsi. E nei giorni seguenti, al 3 settembre (giorno in cui è avvenuto il fatto) in un post su Facebook ha raccontato le sensazioni provate.

Il post

«L’episodio sembra essere arrivato dal nulla». Dopo l’ictus è stata ricoverata, dove i medici hanno confermato la diagnosi. Adesso sta bene, ma dovrà sottoporsi a ulteriori controlli. «Sono grata ai soccorritori e ai medici che hanno condiviso con me le loro competenze, i loro cuori e i loro sorrisi. Anche la mia famiglia, i miei amici e i colleghi di KJRH mi hanno ricoperto d’amore» ha raccontato la giornalista.

La giornalista ha spiegato di aver perso parte della vista da uno degli occhi prima che il suo braccio e la sua mano diventassero insensibili e non poteva pronunciare le parole mentre apparivano di fronte a lei sul gobbo. Alla fine ha deciso di abbandonare il servizio e di passare la linea velocemente al meteo. Parlando al programma Today, Julie Chin ha rivelato di aver anche cercato di inviare un messaggio a suo marito durante quegli attimi di terrore, cercando di comunicargli che aveva bisogno di aiuto. Ma quando l'ha riletto più tardi, è rimasta inorridita nello scoprire che non riusciva nemmeno a digitare le parole correttamente. «Ho bisogno di aiuto», iniziava l'sms, poi però la difficoltà a digitare si è fatta sentire e il messaggio ha perso di senso: «Qualcosa non è in esecuzione oggi. Il mio lavoro non funzionerà sta lavorando il mio aiuto il mio». Adesso la donna si è ripresa, ma dovrà comunque restare in osservazione per qualche giorno prima di poter tornare al suo lavoro, di fronte alla telecamera.