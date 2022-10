Icon of the Seas, ecco la nave da crociera Royal Caribbean più grande del mondo (con parco acquatico)

Royal Caribbean, vacanza da sogno. Royal Caribbean International ha svelato le prime immagini dell'attesissima Icon of the Seas, la nuova nave da crociera da 250 mila tonnellate e con la possibilità di ospitare contemporaneamente più di 5 mila passeggeri, in arrivo alla fine del 2023 e con debutto previsto nei primi mesi del 2024.

Foto presa da Royal Caribbean International

Com'è fatta

Dal relax in spiaggia a un tuffo in piscina, da una cena lussuosa al ristorante a una avventura in un parco acquatico. La Royal Caribbean offrirà un viaggio da sogno senza precedenti per chiunque deciderà di concedersi una settimana di vacanza prenotabile già dal prossimo 25 ottobre, probabilmente estremamente costosa...

La nave da crociera offre alle famiglie un'esperienza sensazionale: Cascata, Central Park in miniatura, parco acquatico, sette piscine e otto quartieri sparsi lungo la nave. Insomma, semberà di vivere in un città galleggiante. Inoltre, secondo quanto riporta il sito ufficiale della compagnia, sarà la prima nave della compagnia statunitense spinta dalla tecnologia a celle di combustibile e alimentata a gas naturale liquefatto.