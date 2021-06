Ibiza, coppia di ventenni muore precipitando dal balcone di un hotel: lei italo-spagnola, ipotesi femminicidio

IBIZA - Ad Ibiza due turisti sono morti, durante la notte, dopo essere precipitati dal quarto piano del loro hotel nella zona di Platja d'en Bossa. La coppia, un ragazzo di 26 anni e una ragazza di 21, alloggiavano nella stessa stanza. I fatti sono avvenuti intorno alle 4.30 del mattino all'hotel Torre del Mar, una struttura quattro stelle superior sul lungomare.

APPROFONDIMENTI NOZZE CHOC India, sposa muore durante le nozze e viene sostituita dalla sorella

LEGGI ANCHE:

Sesso e prostituzione a Napoli, smantellato business a luci rosse: due donne al vertice

El Mundo: Muere una pareja de turistas tras caer del cuarto piso de su hotel en Ibiza https://t.co/owlgXeWg2b @elmundobaleares pic.twitter.com/ihK7RTpMWB — Mallorca Informa (@mallorcainforma) June 3, 2021

Secondo fonti della Polizia Nazionale spagnola, citata dai media iberici, la ragazza era di doppia nazionalità italiana e spagnola, mentre il ragazzo era di origine marocchina. Gli inquirenti sospettano che si tratti di un caso di femminicidio: il giovane si sarebbe buttato giù dal balcone qualche istante dopo la caduta della ragazza. Dopo la caduta, un'ambulanza si è recata sul posto, ma i servizi medici non hanno potuto fare nulla per salvare la vita ai due, che sarebbero morti subito dopo l'impatto. Le indagini sono tuttora in corso.

© RIPRODUZIONE RISERVATA