I carabinieri salvano dal suicidio un 36enne col fucile puntato al mento

di Vittorino Bernardi

VALLI DEL PASUBIO - Momenti drammatici si sono consumati ieri in paese: i carabinieri della locale stazione di via Brandellero hannoda un drammaticoun 36enne in cura per problemi di carattere neupsichiatrico. Poco dopo le 15 la madre dell’uomo ha chiamato il 112: una telefonata disperata nella quale la donna ha annunciato l’intenzione del figlio di, all’interno della propria abitazione. I militari entrati in casa hanno trovato il 36enne seduto sul letto della propria camera,Con abilità dialettica e un tono amichevole i carabinieri hanno avviato con l’aspirante suicida un fitto dialogo per riuscire a calmarlo e con una mossa fulminea a, senza fare partire un colpo. Tra gli abbracci della madre e le parole dei miliari il 36enne hapresso l’ospedale Alto Vicentino di Santorso per sottoporsi alle cure del caso.