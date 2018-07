Sexy incontro a tre in hotel: le "amiche" gli rubano dal computer 23mila euro

di Luca Pozza

VICENZA - E' unaquella che si è conclusa la scorsa notte con l'arrivo della Polizia in un hotel nella zona di Vicenza Est. A chiedere l', poco prima delle 3, è stato unche ha dichiarato di essere stato derubato di poco meno di 23 mila euro da due- la 35enne Valeria e la 41enne Alice, anche se in realtà non sono i loro veri nomi - che lo stesso si era portato nella stanza (formata da due camere distinte), probabilmente per trascorrereSecondo il racconto dell'uomo, ora al vaglio degli inquirenti, un primo incontro era avvenuto nel pomeriggio, in città, con Valeria con la quale si è poi dato appuntamento per la serata, quando si era unita anche Alice. I tre, dopo aver mangiato ma soprattutto bevuto molto in un bar, sono finiti verso mezzanotte nell'hotel dove il vicentino alloggia temporaneamente «per problemi familiari». Le due donne, che si erano portate con loro, hanno continuato a bere, fino ad ubriacarsi, mentre l'uomo si è sdraiato a letto a guardare la televisione. Ad un certo punto ha sentito deisul cellulare, che lo avvisano dell'effettuazione di 7 bonifici (1 a un uomo straniero e gli altri 6 a una società estera) dal suoper un totale diA quel punto il 50enne si è precipitato nell'altra stanza dove ha trovato ilcon le due donne, che ridevano a crepapelle sotto i fumi dell'alcol, intente a scrivere sul pc: a quel punto l'uomo ha accusato le due colombiane di aver fatto le operazioni a sua insaputa ed è scoppiato il finimondo con urla e grida fino all'arrivo sul posto degli agenti che hanno riportato la calma. L'uomo si è riservato di sporgere una denuncia-querela, mentre le due donne sono state