​Hollywood, sparatoria sul lungomare dopo una rissa tra due gruppi: 9 feriti, tra cui alcuni ragazzi

Sparatoria sul lungomare di Hollywood, in Florida: nove persone sono rimaste ferite dopo una rissa avvenuta nel tardo pomeriggio sull'affollato lungomare. Secondo la polizia ci sarebbe stata una rissa tra due gruppi di persone che, all'esplodere degli spari, ha provocato un fuggi fuggi generale tra la folla assiepata durante il Memorial Day. Uno dei feriti è stato operato ma risultano tutti in condizioni stabili. Almeno una persona è stata arrestata ma la polizia sta cercando altri sospetti.

Il capo della polizia Chris O'Brien ha detto che migliaia di persone erano nella zona. «È un peccato che abbiamo cittadini rispettosi della legge che vengono sulle nostre spiagge e che tutto questo venga interrotto da un gruppo di criminali», ha detto. La sparatoria è avvenuta sull'Hollywood Oceanfront Broadwalk vicino a un minimarket, una gelateria Ben & Jerry's e una paninoteca Subway.

L'attoreJamie Ward, che era sul luogo della sparatoria, ha detto che diversi giovani stavano litigando davanti ai negozi quando uno ha estratto una pistola e ha iniziato a sparare.

I video pubblicati su Twitter lunedì sera mostrano squadre mediche di emergenza che hanno risposto e fornito soccorso a più feriti. «Grazie ai soccorritori, ai paramedici, alla polizia e ai medici e infermieri del pronto soccorso per la loro risposta immediata per aiutare le vittime della sparatoria di oggi», ha dichiarato il sindaco di Hollywood Josh Levy in una nota.

Hollywood Beach è una popolare destinazione balneare a circa 11 miglia (17 chilometri) a sud di Fort Lauderdale e 20 miglia (32 chilometri) a nord di Miami.