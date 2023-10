Hockey su ghiaccio, giocatore con la gola recisa da un pattino avversario: Adam Johnson in fin di vita, spettatori sotto choc

Tragedia nel mondo dell'hockey su ghiaccio: il 29enne Adam Johnson, ex NHL con la maglia dei Pittsburgh Penguins ed oggi ai Nottingham Panthers nella Elite League inglese, ha avuto la gola squarciata dal pattino di un avversario, che in una strana dinamica si è alzato fino al livello del collo. Il ghiaccio si è ricoperto di sangue e Johnson poco dopo si è accasciato, con tutti i giocatori e l'intera arena sotto choc: si è percepita subito la gravità della situazione e immediatamente sono scattati i soccorsi, in un silenzio drammatico. La partita tra i Panthers e gli Sheffield Steelers è stata prima interrotta e poi definitivamente conclusa, mentre i giocatori di entrambe le squadre formavano un cerchio attorno allo sfortunato hockeista statunitense in un atto di estrema protezione. Una persona presente sugli spalti ha testimoniato su Twitter: «I paramedici sono ora sul ghiaccio, i giocatori stanno formando un cerchio attorno a lui e ora gli schermi sono posizionati intorno. Scene terribili qui alla Sheffield Arena». Altri spettatori hanno riferito che su Johnson è stata praticata la rianimazione cardiopolmonare, altri ancora che la quantità di sangue fuoriuscita dalla gola di Johnson era davvero grande.

Prayers up to Adam Johnson fighting for his life tonight after a horrific skate to the neck injruy pic.twitter.com/qjbyTHoNOK — Steven (@leafsfan_3416) October 29, 2023

C'erano circa 8000 spettatori sabato sera all'Utilita Arena di Sheffield. Le persone sono rimaste devastate e "in lacrime" per quanto visto, mentre si abbracciavano l'un l'altra: «È stato orribile da vedere. La gente piangeva e sveniva», ha detto un testimone scioccato. Un altro ha spiegato che Johnson ha cercato di tornare a pattinare dopo l'infortunio alla gola ma è collassato prima di farcela, provocando scene di panico mentre giocatori e medici si precipitavano fuori per aiutarlo.

Whether you are a member of the hockey community or not, please join in sending your thoughts and prayers to Adam Johnson and his family.



Today was an unfortunate reminder that this sport is incredibly dangerous and player safety should never be taken for granted. 🙏 pic.twitter.com/xMH6qY5HzA — Maher Media (@MaherMediaCo) October 29, 2023

La Nottingham Motorpoint Arena, che è lo stadio di casa dei Panthers, ha poi postato su Twitter: «I nostri pensieri più sinceri vanno ad Adam Johnson, ai suoi cari, a tutti i giocatori dei Panthers, allo staff, ai tifosi e all'intera comunità di hockey su ghiaccio, in seguito al suo terribile infortunio avvenuto questo sera». Nato nel Minnesota il 22 giugno 1994, Johnson si è unito ai Panthers in questa stagione. In precedenza ha giocato in alcuni dei campionati più importanti del mondo, comprese 13 partite con i Pittsburgh Penguins nella National Hockey League. Nel 2020-21 ha giocato a Malmoe nella SHL, la massima serie svedese, l'anno dopo in Germania ad Augsburg. Un giocatore importante e amato, un uomo che sta lottando con la morte in queste tragiche ore.