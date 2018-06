ho. il nuovo operatore low-cost di Vodafone. La tariffa choc: 6,99 euro al mese tutto incluso

© RIPRODUZIONE RISERVATA

lancia l'operatore mobile low cost '.', che "punta su un’offerta semplice, competitiva e trasparente" come spiega il colosso britannico delle tlc in una nota. '.' prevede una solacon minuti e sms illimitati, 30 Giga, a 6,99 euro al mese. Il contributo iniziale per l’attivazione e per la Sim è di 9,99 euro. Non esistono costi di disattivazione o penali, e non vengono richieste carta di credito o Iban per rinnovare, sottolinea la nota. L’offerta è attivabile fino al 31 luglio 2018.Inoltre '.' propone un’offerta con una promessa chiara:. Ovvero i servizi come la navigazione hotspot, l’avviso di chiamata, l’Sms “ho.chiamato” e il 42121 per verificare il credito residuo sono inclusi e gratuiti. I servizi a sovrapprezzo, come numeri premium o abbonamenti digitali, sono bloccati, a prova di attivazione involontaria.Il cliente può decidere se e quando riprendere a navigare, facendo ripartire l’offerta al solito prezzo mensile, iniziando un nuovo ciclo di un mese. La rete mobile. copre il 99% del territorio italiano di cui il 98% con la rete 4G.L’esperienza di acquisto sarà digitale e tradizionale. La Sim si può ordinare online in due minuti, sul sito ho-mobile.it, e riceverla direttamente a casa o ritirarla in un punto vendita. L’attivazione da casa avviene tramite una semplice video-chiamata in app con un operatore certificato, che identifica il cliente e rilascia una firma elettronica qualificata. I clienti che preferiscono acquistare in negozio hanno a disposizione 2400 punti vendita multimarca in tutta Italia."ho. non ha negozi monomarca, perché vuole rimanere snella e agile. E per garantire la massima capillarità e vicinanza, la Sim - prosegue la nota- è disponibile anche in edicola. È sufficiente inserire i propri dati online e recarsi in una delle edicole selezionate aderenti al network PrimaEdicola.it, gestito su tutto il territorio italiano da m-dis distribuzione, per farsi identificare, pagare e ritirare la Sim".Come ricaricare? Il cliente può ricaricare su app e sito ho-mobile.it, in tutti i punti vendita ho., nelle Tabaccherie, nelle ricevitorie e bar collegati alla rete di Lottomatica Italia Servizi, nei punti vendita SisalPay abilitati, e nelle edicole. "I clienti ho. non sono mai soli. Possono contare su un call center in Italia e chiedere supporto in “ho.fficina”, la community online realizzata con il contributo dei clienti. L’app ho. disponibile per Android e iOS permette di controllare i consumi, ricaricare e gestire la propria offerta in tutta semplicità" prosegue la nota. Inoltre ho. parla in prima persona, e comunica al cliente solo ciò che avrà realmente.